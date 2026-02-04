Milan si può bloccare un attaccante Retroscena su Nkunku Ecco come sta Bartesaghi

Il Milan si prepara alla prossima stagione con alcune novità in attacco. Mentre i tifosi attendono aggiornamenti su Nkunku e Jimenez, i dirigenti lavorano per arrivare ai rinforzi giusti. Intanto, Bartesaghi si sta riprendendo e le sue condizioni sono sotto controllo. La squadra punta a rafforzarsi, ma la vera sfida resta quella di bloccare gli avversari più pericolosi, come ha dimostrato in alcune occasioni recenti.

Milan, grande vittoria dei rossoneri sul campo del Bologna. La squadra di Massimiliano Allegri domina segnando 3 gol contro i 0 della squadra di Vincenzo Italiano. Non solo campo. Si parla ancora del calciomercato terminato pochi giorni fa e anche delle prospettive future. Ecco come sta Bartesaghi. Deciso il futuro di Alex Jimenez. Retroscena importanti su Nkunku. Il Milan punta ancora Kostic. Mentre Vlahovic. Ecco le notizie più importanti del 4 febbraio 2026 da Pianeta Milan. Nkunku è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria del Milan contro il Bologna. Il giornalista Sandro Sabatini ha scritto su Calciomercato. Nkunku può lasciare il Milan: offerte per l'attaccante francese. Mentre la Roma … Il futuro di Nkunku al Milan è in bilico. Milan, intesa verbale con il Crystal Palace per Mateta. Il Milan ha trovato l'accordo verbale con il Crystal Palace per Mateta: da capire se il giocatore può arrivare già in questa sessione. Mateta, Nkunku, Fullkrug, Leao e Vlahovic: le ultime di Matteo Moretto sul mercato del Milan. Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan: MATETA: Mateta è stato uno dei giocatori di ... Il Milan fino alla fine, fino alle ultime ore del mercato, ha fatto un tentativo per Kostic e ha cercato di arrivare all'accordo. Occhio perché il Milan in queste settimane di febbraio potrebbe anche arrivare a bloccare Kostic in vista dell'estate. Aggiornamento #Mateta Nelle intenzioni del #Milan c'è quella di bloccare il francese per Giugno: con il #CrystalPalace c'è già un accordo di massima. Solo in caso di uscita di #Nkunku (o #Gimenez, se arrivassero offerte), i rossoneri potrebbero anticipar

