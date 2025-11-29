Calciomercato Milan che super talento nel mirino Scout rossoneri attenti a questo giovane

Calciomercato Milan, gli occhi di Moncada potrebbero essere sempre attenti ai possibili talenti in giro per l'Europa. Scout rossoneri sulle tracce di un giocatore promettente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, che super talento nel mirino. Scout rossoneri attenti a questo giovane

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

? CALCIOMERCATO MILAN: Odogu in prestito? Il difensore tedesco, investimento da 10 milioni di Tare, ha sorpreso Allegri per entusiasmo, ma ha giocato solo 11 minuti. ? #DavidOdogu #Milan #Calciomercato #Allegri #MilanFuturo - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di scena! #calciomercato #Milan #Juventus bmbr.cc/ul10385 Vai su X

Gli scout del Milan hanno visto Karetsas dal vivo: chi è il talento greco - Gli osservatori del Milan ieri hanno assistito da vicino alla partita del Genk in Europa League dove gioca Karetsas ... Riporta milanlive.it

Calciomercato Milan: sfida a Bayern e Roma per un giovane talento in rampa di lancio in Europa - I club italiani già pianificano colpi a gennaio nel reparto offensivo e il Milan osserva con attenzione un profilo che sta facendo segnare numeri da record. Lo riporta notiziemilan.it

Milan in corsa per il talento greco: ha solo 18 anni ma è già fortissimo - Il Milan guarda anche in Grecia per il futuro: c'è un promettente centrocampista che gli scout hanno messo nel mirino in ottica 2026. Secondo milanlive.it