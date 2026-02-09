Milan il protagonista inaspettato | Giménez sarà pronto per il finale di stagione

Santiago Giménez si sta allenando duramente per tornare in campo. Dopo l’operazione alla caviglia lo scorso dicembre, il messicano punta a essere pronto già a marzo. Se tutto va come previsto, potrebbe aiutare il Milan nella corsa allo scudetto contro l’Inter. La sua presenza potrebbe fare la differenza nelle ultime partite di campionato.

All'epoca il 'Bebote' sembrava un ottimo investimento: esordio con assist per João Félix in Milan-Roma 3-1 di Coppa Italia, poi, l'8 febbraio 2025, il primo gol in Serie A - partendo dalla panchina - sul campo dell'Empoli. L'inizio di una bella avventura? Tutt'altro. Il suo rendimento è andato in calando con il passare dei mesi. Ha provato ad eliminare il suo ex club, il Feyenoord, con un gol a 'San Siro' nei playoff di Champions League, ma non è bastato. Da lì, qualche infortunio e pochissimi gol (3). Quindi Giménez ha passato tutta l'estate con la valigia in mano, è rimasto e il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, gli ha concesso varie opportunità per riprendersi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan monitora attentamente la situazione di Gimenez, il centravanti sotto osservazione.

INCREÍBLE ERROR de SANTIAGO GIMÉNEZ con el MILÁN #milan #giménez

