Gimenez pronto a salutare il Milan? Ecco cosa non è piaciuto alla squadra rossonera del centravanti

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan monitora attentamente la situazione di Gimenez, il centravanti sotto osservazione. La squadra rossonera valuta possibili novità in attacco, considerando anche eventuali cambiamenti nel reparto offensivo. Ecco cosa non ha convinto fino ad ora e quali sono i dubbi che circolano sul futuro del giocatore.

Milan, dubbi su Gimenez: il centravanti sotto la lente a gennaio. La situazione attuale Con la finestra di calciomercato di gennaio alle porte, il Milan osserva con attenzione la rosa, valutando possibili rinforzi. Tra i reparti sotto esame c’è l’attacco, dove alcune prestazioni non hanno convinto pienamente lo staff tecnico. In particolare, Santiago Gimenez, arrivato . Calcionews24.com

SANTIAGO GIMÉNEZ - SKILLS, ASSISTS and GOALS | AC MILAN - 2025

