Italia Under 21 grande prova dei ragazzi di Baldini | rimonta sul Montenegro e 3 punti fondamentali Protagonisti due talenti della Serie A mentre il bianconero Faticanti…
Italia Under 21, vittoria in Montenegro: sotto 1-0 su campo pesante, l’Italia rimonta 4-1. Prestazione di sostanza, decisivi Pisilli e Camarda. Serviva una grande risposta dopo la sconfitta in Polonia, e gli Azzurrini l’hanno data. L’ Italia Under 21 batte il Montenegro per 4-1 in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali. La sfida si è giocata a Nikši? su un campo reso zuppo dalla pioggia. Nonostante il successo, il primo posto nel girone E resta alla Polonia, ma l’ Italia è ancora in piena corsa. Il CT Baldini ha schierato una formazione rivoluzionata per sostituire gli squalificati, con Fortini terzino destro e Cherubini spostato a sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
