Migrazione verticale | il vero motivo per cui gli uccelli fanno su e giù per le montagne

In inverno, gli uccelli che vivono in montagna scendono a valle, ma non lo fanno per il freddo. La vera ragione è la ricerca di cibo. Quando le temperature calano, si spostano verso zone più ricche di risorse alimentari, non lontano dai loro nidi. La migrazione verticale è quindi una strategia per sopravvivere alle stagioni fredde, muovendosi tra alture e pianure in cerca di cibo.

Gli uccelli che nidificano in montagna, in inverno scendono a valle. Non è però il freddo a guidare la migrazione verticale, ma la ricerca di cibo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

