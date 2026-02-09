Migrazione verticale | il vero motivo per cui gli uccelli fanno su e giù per le montagne
In inverno, gli uccelli che vivono in montagna scendono a valle, ma non lo fanno per il freddo. La vera ragione è la ricerca di cibo. Quando le temperature calano, si spostano verso zone più ricche di risorse alimentari, non lontano dai loro nidi. La migrazione verticale è quindi una strategia per sopravvivere alle stagioni fredde, muovendosi tra alture e pianure in cerca di cibo.
Gli uccelli che nidificano in montagna, in inverno scendono a valle. Non è però il freddo a guidare la migrazione verticale, ma la ricerca di cibo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Migrazione Verticale
SpaceX e xAI, ecco il vero motivo per cui Musk ha unito le due società
Elon Musk ha unito SpaceX e xAI per motivi più pratici di quanto sembri.
«Il vero motivo per cui non arriviamo a fine mese: ecco gli errori che ci svuotano il conto senza accorgercene e come evitarli»
Ultime notizie su Migrazione Verticale
Argomenti discussi: Metano abissale: nuova scoperta record nel Mar di Groenlandia.
Migrazione verticale: il vero motivo per cui gli uccelli fanno su e giù per le montagneQuesto fenomeno è noto come migrazione altitudinale, o anche migrazione verticale. A differenza della migrazione latitudinale classica – quella che porta molte specie a spostarsi verso sud in ... fanpage.it
SETTE GIORNI DI CALABRESI PENSIERI | Le baruffe del pirandelliano Pd calabrese, i migranti morti in mare e Scena Verticale facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.