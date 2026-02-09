Migrazione verticale | il vero motivo per cui gli uccelli fanno su e giù per le montagne

In inverno, gli uccelli che vivono in montagna scendono a valle, ma non lo fanno per il freddo. La vera ragione è la ricerca di cibo. Quando le temperature calano, si spostano verso zone più ricche di risorse alimentari, non lontano dai loro nidi. La migrazione verticale è quindi una strategia per sopravvivere alle stagioni fredde, muovendosi tra alture e pianure in cerca di cibo.

