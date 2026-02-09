Nel 2025, si registra un miglioramento nei livelli di inquinamento nelle città italiane. Secondo l’ultimo report, il numero di città che superano i limiti giornalieri di PM10 si riduce a 13, contro numeri più alti negli anni passati. Palermo si conferma la città più inquinata, con 89 sforamenti, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. La situazione si sta lentamente modificando, ma resta ancora molto da fare per migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane.

Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno), contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Si tratta - osserva Legambiente, a commento del nuovo rapporto “ Mal’Aria di città 2026 ”, diffuso lunedì 9 febbraio - di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma che, sottolinea l’associazione ambientalista, non deve far abbassare la guardia. Se infatti si guarda al 2030, anno in cui entreranno in vigore dei nuovi e più stringenti limiti europei sulla qualità dell’aria (20 µgm³ per il PM10, 20 µgm³ per l’NO2, 10 µgm³ per il PM2. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Inquinamento, nel 2025 meno città oltre i limiti giornalieri di PM10. Sono 13, Palermo maglia nera

Approfondimenti su Mal’aria Italia

A Cassano d’Adda, nonostante una riduzione generale delle polveri sottili in Lombardia, il Pm10 si mantiene tra i più elevati della regione.

Modena si conferma come la città dell'Emilia-Romagna con i livelli di inquinamento più elevati, rimanendo l’unica a superare i limiti consentiti per lo smog.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mal’aria Italia

Argomenti discussi: Aria in balia dello smog: nel 2025 l’Arpa registra 150 superamenti giornalieri delle polveri; Allarme qualità dell'aria in India; Spreco alimentare, l’Italia migliora ma più difficile accedere a cibo sufficiente e sicuro; Pm10, il vicesindaco Manera: Livelli di inquinamento migliorati negli ultimi 20 anni. Piantati oltre 29mila alberi.

Inquinamento, nel 2025 meno città oltre i limiti giornalieri di PM10. Sono 13, Palermo maglia neraIl report Mal’aria sull’inquinamento nelle città italiane. Palermo maglia nera con 89 sforamenti, seguita da Milano (66), Napoli (64) e Ragusa (61) ... msn.com

Carabinieri Forestali, nel 2025 perseguiti 966 reati ambientaliPresentati i dati dell'attività in regione: meno incendi ma più boschi danneggiati. Cresce l'inquinamento idrico ... rainews.it

Meno auto, più alberi, case popolari e quartieri a misura d’uomo. La capitale francese è diventata il modello europeo di trasformazione urbana. “Ora non devo più vietare agli studenti di uscire nei cortili a causa dell'inquinamento", racconta a TPI la prima cittadi facebook