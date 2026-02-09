Dopo il match di Coppa Italia al Maradona, Trenitalia ha deciso di aumentare i treni sulla Linea 2. Martedì sera, sette corse straordinarie partono dalla stazione di Campi Flegrei per facilitare il deflusso dei tifosi. L’operazione mira a evitare disagi e a gestire meglio l’afflusso di pubblico dopo la partita.

Dopo il match di Coppa Italia Frecciarossa allo stadio Maradona, Regionale di Trenitalia attiva 7 treni aggiuntivi della Linea 2 dalla stazione di Campi Flegrei per agevolare il deflusso dei tifosi. Mobilità rafforzata a Napoli in occasione della sfida di Coppa Italia Frecciarossa tra Napoli e Como. In vista dell’incontro in programma martedì 10 febbraio alle ore 21.00 allo Stadio Diego Armando Maradona, il servizio ferroviario metropolitano della Linea 2 sarà potenziato con corse straordinarie serali. Al termine della partita, dalla stazione di Napoli Campi Flegrei partiranno 7 corse metropolitane straordinarie, per un totale di 3. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Metro Linea 2, corse straordinarie dopo Napoli–Como: potenziato il servizio martedì sera

