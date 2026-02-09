' Metaphorica Semestrale di poesia' alla Casa di Dante a Firenze
Questa sera a Firenze, alle 17, si tiene la presentazione di «Metaphorica. Semestrale di poesia» alla Casa di Dante in via Santa Margherita. L’evento attira appassionati e artisti, pronti a scoprire le novità della rivista e a condividere il loro entusiasmo per la poesia.
Mercoledì 18 febbraio a Firenze alle ore 17:00, presso la Casa di Dante in Via Santa Margherita 1r, verrà presentata «Metaphorica. Semestrale di Poesia N. 7». Un luogo così suggestivo – simbolo dell’incubazione della poesia e del suo disvelamento al mondo – farà da cornice per parlare dei primi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
