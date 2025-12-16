Alla scoperta di Casa Vasari gioiello segreto di Firenze

Scopri Casa Vasari, un affascinante gioiello nascosto nel cuore di Firenze. Durante le festività, il Museo Horne offre due visite guidate che svelano i segreti di questo splendido esempio di arte e storia rinascimentale, permettendo ai visitatori di immergersi in un luogo ricco di cultura e fascino.

Durante le festività il Museo Horne propone due visite guidate dedicate a Casa Vasari, uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento fiorentino.- Lunedì 29 dicembre 2025, ore 10.30- Domenica 4 gennaio 2026, ore 10.30Casa Vasari, dimora abitata e affrescata da Giorgio Vasari, è un autentico. Firenzetoday.it

