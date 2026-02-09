’Meet art’ al Castello del Piagnaro
A Pontremoli, nel Castello del Piagnaro, è iniziato il progetto ‘Meet Art in Lunigiana’. La manifestazione offre visite guidate e laboratori artistici rivolti ai giovani, con l’obiettivo di far scoprire il patrimonio culturale e coinvolgere i ragazzi in attività creative. L’iniziativa mira a unire cultura e inclusione, portando i giovani a vivere il museo in modo più diretto e pratico.
Ha preso il via a Pontremoli nel Castello del Piagnaro il progetto ‘ Meet Art in Lunigiana – Visite guidate e laboratori espressivi nei musei’, che unisce valorizzazione del patrimonio culturale e inclusione educativa attraverso esperienze artistiche per i giovani. Ventisei ragazzi hanno partecipato al primo appuntamento, dedicato al Museo delle Statue Stele e condotto dal docente Matteo Tenardi. Le antiche Stele della Lunigiana, misteriose figure antropomorfe scolpite nella pietra e risalenti alla Preistoria, sono state il punto di partenza per un laboratorio artistico che ha invitato i partecipanti a osservare, interpretare e rielaborare questi simboli del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
