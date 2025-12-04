L' irpina Iole Criscitiello premiata come miglior wedding planner del Sud Italia al Meet Up Ride The Wave
Si è conclusa sabato, nella prestigiosa cornice di Spazio ’900 a Roma, l’edizione 2025 del Meet Up “Ride The Wave”, l’evento ideato da Roberta Torresan e riconosciuto come uno dei più autorevoli appuntamenti formativi nel panorama del wedding planning italiano.Durante la serata di gala dedicata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
