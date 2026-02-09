Mayhem a Milano nel 2026 | Definiti gli orari del Death Over Europe tour con Immolation e Marduk

Milano si prepara a un grande ritorno del metal. Il gruppo norvegese Mayhem si esibirà all’Alcatraz il 17 febbraio 2026, in un concerto che promette di attirare molti fan. Sul palco saliranno anche gli Immolation e i Marduk, due band di peso nel panorama underground. Le date sono state ufficializzate e gli amanti del metal sono già in fermento per questa serata che si preannuncia memorabile.

Mayhem a Milano: Definiti gli orari per l’attesissimo ritorno del gruppo metal norvegese. Il gruppo metal norvegese Mayhem si esibirà all’Alcatraz di Milano il 17 febbraio 2026, con una serata che vedrà sul palco anche gli Immolation e i Marduk. Le porte apriranno alle 18:15, dando il via a una maratona di musica estrema che culminerà con l’esibizione della band iconica del black metal. Questo concerto, parte del “Death Over Europe tour”, rappresenta un evento significativo per gli appassionati del genere in Italia. Il ritorno dei Mayhem sul suolo italiano è atteso da tempo. La band, nota per la sua storia controversa e il suo impatto fondamentale sullo sviluppo del black metal, ha annunciato un tour europeo che include questa data milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Mayhem Immolation Calendario United Cup 2026: definiti gli orari dai gironi alla finale L’NBA sbarca nel Vecchio Continente per gli Europe Games 2026 L’NBA annuncia la sua presenza in Europa con gli Europe Games 2026, segnando un passo importante nell’espansione globale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mayhem Immolation Argomenti discussi: MAYHEM – Di vita, di morte e di altre sciocchezze; Mayhem Mavericks intervista; Mayhem – Liturgy of Death; MAYHEM – Liturgy Of Death. Mayhem, gli orari della data a MilanoMancano pochi giorni al ritorno dei Mayhem in Italia. Il Death Over Europe tour farà tappa anche nel nostro Paese per un unico concerto che si terrà il 17 febbraio 2026 all’ Alcatraz di Milano. rockol.it Forgotten Tomb + Patristic + Bianca Siena, Roma e Napoli! Non potevo essere più contento di fare debuttare così in Italia Patristic e Bianca, due dei nomi nuovi in casa Death Over Rome Bookings , ma già tanto affermati internazionalmente. E soprattutto di far facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.