Maxi-sequestro di sigarette di contrabbando all’aeroporto di Fiumicino

Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, le forze dell’ordine hanno scoperto e sequestrato un grosso carico di sigarette di contrabbando. Durante i controlli, i funzionari hanno fermato un passeggero sospetto che cercava di passare la merce senza dichiararla. L’uomo è stato subito fermato e le sigarette sono state sequestrate. La polizia continua le indagini per capire se ci siano altri coinvolti.

Fiumicino, 9 febbraio 2026 – Maxi sequestro di sigarette di contrabbando all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intercettato quattro turisti trovati in possesso di ingenti quantitativi di tabacchi lavorati esteri. Durante i controlli, due passeggeri provenienti da Atene e diretti a Parigi sono stati fermati dai finanzieri del Gruppo di Fiumicino e dal personale dell'Ufficio Roma 2 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nei bagagli da stiva sono state rinvenute 640 stecche di sigarette, per un peso complessivo di circa 128 chilogrammi.

