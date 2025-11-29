Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi | le immagini del blitz

La Guardia di finanza di Brindisi ha condotto una importante operazione contro la produzione e vendita illecita di tabacchi lavorati di contrabbando. Le attività di perquisizione hanno consentito di rinvenire un vero e proprio opificio industriale per la fabbricazione di sigarette dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala. All’interno della struttura in stato di apparente abbandono, sono stati rinvenuti e posti in sequestro: 11 tonnellate e 700 kg di sigarette già confezionate in pacchetti, 4 tonnellate e 200 kg di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

