Da oggi fino al 17 febbraio, i negozi IKEA di Anagnina, Porta di Roma e Fiumicino si trasformano in luoghi di festa per le famiglie. Durante il Carnevale, i bambini possono partecipare a laboratori creativi, sfilate e cacce al tesoro, tutto gratuito. Le iniziative puntano a coinvolgere le famiglie e regalare momenti di allegria in città.

Cosa: Iniziative gratuite per bambini con laboratori, sfilate e cacce al tesoro.. Dove e Quando: IKEA Anagnina, Porta di Roma e Fiumicino, dal 7 al 17 febbraio 2026.. Perché: Un’occasione per far vivere ai più piccoli la magia del Carnevale in modo creativo e interattivo.. Il Carnevale rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi dell’anno, specialmente per i bambini, che possono finalmente dare sfogo alla fantasia vestendo i panni dei loro eroi o di personaggi immaginari. In questo contesto di festa e spensieratezza, IKEA Italia ha deciso di trasformare i suoi spazi romani in veri e propri centri di aggregazione per le famiglie. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Carnevale a Roma: festa e laboratori nei negozi IKEA

