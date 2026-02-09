Il ministro Mastella torna a chiedere più fermezza sulla sicurezza, criticando le scelte indulgenti fatte dal centrosinistra. In un discorso diretto, ha detto che perdere il consenso dei cittadini sui temi della sicurezza sarebbe un errore grave. Ha anche condannato senza mezzi termini le violenze recenti, sottolineando l’importanza di rispettare le forze dell’ordine per difendere la democrazia.

Condanna senza ambiguità delle violenze e rispetto per le forze dell’ordine, così si difendono democrazia e consenso. Benevento, 8 febbraio 2026 – “La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro le forze dell’ordine, rischia di compromettere irrimediabilmente la possibilità del centrosinistra di guadagnare i consensi necessari per battere le destre alle Politiche del ’27. Serve la nettezza delle posizioni e la chiarezza della condanna, una cultura più pasoliniana che col buon senso preservi l’ordine, la democrazia e le donne e gli uomini in divisa che sono patrimonio collettivo”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine degli ulteriori episodi di scontri e violenze verificatesi nelle scorse ore a Milano e dei cori contro le forze dell’ordine a Bagnoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mastella: “Sicurezza è questione nazionale, basta compiacenze indulgenti da sinistra: perdere partito dei nonni sarebbe fatale”

Approfondimenti su Mastella Sicurezza

Il ministro Mastella torna a chiedere più fermezza sulla sicurezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mastella Sicurezza

Argomenti discussi: Mastella: Sicurezza questione nazionale, no a compiacenze indulgenti da sinistra; Mastella: Sicurezza questione nazionale, no a compiacenze indulgenti da sinistra; Mastella: 'Sicurezza è questione nazionale, basta compiacenze indulgenti da sinistra: perdere partito dei nonni sarebbe fatale'; Referendum: P.De Luca, ‘in Campania Pd mobilitato per il No’.

Mastella: Sicurezza è questione nazionale, basta compiacenze indulgenti da sinistra: perdere partito dei nonni sarebbe fataleLa compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, continua a leggere e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro le forze dell’ordine, risch ... tvsette.net

Milano-Cortina: Mastella, scontri? 'basta compiacenze indulgenti da settori sinistra'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - La compiacenza indulgente con cui molti settori della sinistra, intellettuale e politica, continua a leggere e commentare i reiterati episodi di violenza e attacchi contro ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha commentato gli episodi di scontri e violenze verificatesi nelle scorse ore a Milano e dei cori contro le forze dell'ordine a Bagnoli. facebook