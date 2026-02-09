massi e de angelis decidono di non cambiare

Dopo la sconfitta contro il Perugia, in casa Samb si respira ancora tensione. Massi e De Angelis hanno deciso di non cambiare strada, nonostante le polemiche e i risultati che non arrivano. La squadra si prepara alla prossima sfida, mentre i tifosi sperano in un cambio di rotta. La situazione resta incerta, ma i dirigenti preferiscono mantenere la calma.

"Molto rumore per nulla". Il titolo della famosa commedia teatrale scritta da William Shakespeare si può accostare ai momenti vissuti in casa Samb dopo la sconfitta con il Perugia. Prima il silenzio stampa e il lungo summit societario, poi D’Aniello e capitan Eusepi a confrontarsi con la tifoseria dietro la curva nord con l’attaccante che ha provato a spiegare i motivi di questa lunga crisi dinanzi ai supporter rossoblù arrabbiati per l’ennesima deludente prestazione della squadra. Ed alla fine il presidente Massi, il diesse Stefano De Angelis e lo staff dirigenziale hanno deciso di confermare D’Alesio sulla panchina rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

