Massi | Largo a giovani e nuove idee De Angelis | Mai contattato Cudini

"Allenatore troppo giovane? Non sono di questo avviso". Parole del presidente della Samb Vittorio Massi alla presentazione del nuovo tecnico Filippo D’Alesio. "Largo ai giovani e alle nuove idee – aggiunge il massimo dirigente rossoblù – l’obiettivo è crescere insieme. L’ho conosciuto sabato e mi è sembrata una persona molto preparata. Ho seguito tutte le partite del Rimini, una squadra bene impostata. Abbiamo parlato un’ora e mezzo ed in D’Alesio ho visto la persona giusta per noi. Determinata e preparata". Il direttore sportivo Stefano De Angelis ha poi aggiunto. "Siamo convinti di questa scelta e con D’Alesio abbiamo sottoscritto un contratto di un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

