La Massese e il Castelnuovo si dividono la posta in palio in un match combattuto che termina 1-1. Al vantaggio ospite, segnato su rigore, risponde Buffa con un tiro preciso. La partita si sblocca nel primo tempo, con entrambe le squadre che cercano di trovare la via del gol senza riuscirci fino a quel momento. Nella ripresa, la Massese spinge di più e trova il pareggio, mantenendo aperta la corsa ai punti.

MASSESE 1 CASTELNUOVO GARF. 1 MASSESE: Barsottini, Marchini, Grasso (46’ Vekic), Bigini, Lucaccini, Bechini (91’ Caddeo), Mapelli, Bertipagani, Buffa, Papi, Lucchesi (76’ Ferrari). A disp. Gatti, Bonni, Centonze, Perrone, Vazio, Cantatore. All. Pantera. CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Quilici, Morelli, Cecilia, Lleshi, Fall (66’ Caiaffa), Casci (73’ Condé), Cecchini, Bartolomei, Nardi, El Hadoui. A disp. Biggeri, Rossi, Lunardi, Ramacciotti, Bigonti, Marcovina, Micchi. All. Grassi. Arbitro: Giacometti di Viareggio. Marcatori: 30’ Morelli (C), 48’ rig. Buffa (M). Note: spettatori 190; ammoniti Fall, Barsottini, Lucaccini, Mapelli, Papi; recupero 2’ e 6’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Pareggio giusto con il Castelnuovo. Al vantaggio ospite risponde Buffa su rigore

Approfondimenti su Massese Pareggio

L’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia grazie al rigore di Scamacca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Massese Pareggio

Massese Bentornato Mapelli: Sapremo rialzare la testaLa Massese domenica ha ritrovato un Matteo Mapelli voglioso e finalmente titolare. Il nuovo tecnico Paolo Pantera ha detto apertamente di voler tornare a puntare su di lui. Il mister ci ha fatto ... lanazione.it

Massese Voglia di riscatto. Sfida delicata a ViareggioLa Massese ha iniziato a prepararsi per il sentito e delicato derby col Viareggio in programma in anticipo sabato pomeriggio (ore 17) allo stadio dei Pini. E’ arrivata l’ufficialità del divieto di tra ... lanazione.it

Viareggio Calcio. . Avio Landi ai microfoni di NoiTv dopo il pareggio di Viareggio - Massese facebook