Tradizioni e ricette italiane con Beppe Convertini

presentazione letteraria di beppe convertini a roma: un omaggio alle radici italiane. In una cornice prestigiosa come quella di Palazzo Brancaccio a Roma, si è svolta una cerimonia elegante dedicata alla presentazione dell’ultima opera di beppe convertini. L’evento ha rappresentato un’occasione per celebrare la cultura, le tradizioni e l’identità del nostro Paese, attraverso un volume che approfondisce il patrimonio rivieristico e culturale italiano. La serata ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo dello spettacolo, rappresentanti istituzionali e amici di convertini, tutti uniti nel segno della promozione delle radici più autentiche dell’Italia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it