Marchegiani elogia l’Inter | L’Inter è bravissima! Chi la affronta…

Marchegiani ha detto che l’Inter è bravissima e che chi la affronta fa fatica. Ha elogiato il modo in cui la squadra gioca e ha sottolineato che, in questa stagione, è una delle più forti del campionato. Le sue parole arrivano in un momento in cui i nerazzurri stanno convincendo tutti con le loro prestazioni.

Inter News 24 Marchegiani elogia l'Inter: «L'Inter è bravissima! Chi la affronta.». Segui le ultimissime sul club nerazzurro. Il campionato di Serie A continua a regalare sentenze inappellabili e l'ultima giornata ha visto una vera e propria esibizione di forza dei nerazzurri. Il roboante 5-0 inflitto al Sassuolo ha lasciato poco spazio alle interpretazioni, confermando lo stato di grazia della capolista. Negli studi di Sky Sport (fonte originale del commento), l'autorevole voce di Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale e oggi stimato opinionista televisivo, ha analizzato con precisione chirurgica la debacle neroverde e il trionfo della squadra di Milano.

