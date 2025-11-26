Inter News 24 Simeone sulla sfida con l’Inter e le sue dichiarazioni sul possibile ritorno in Italia! Ecco cos’ha detto sulla squadra nerazzurra. Diego Pablo Simeone, allenatore dell’ Atletico Madrid, è noto per la sua riservatezza durante le conferenze stampa, ma le sue parole sono sempre ben ponderate. Alla vigilia di Atlético Madrid-Inter, Simeone ha parlato non solo della sua squadra, ma anche delle potenzialità dei nerazzurri e di un possibile futuro in Italia. «Non dipende da me, ma nel mio percorso da allenatore mi immagino un periodo sulla panchina di un club che amo molto», ha detto il “Cholo”, lasciando aperta la possibilità di tornare in Serie A, un campionato che considera ancora suo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Simeone elogia l’Inter alla vigilia di Atlético Madrid-Inter: «Una squadra fortissima»