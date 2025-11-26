Simeone elogia l’Inter alla vigilia di Atlético Madrid-Inter | Una squadra fortissima
Inter News 24 Simeone sulla sfida con l’Inter e le sue dichiarazioni sul possibile ritorno in Italia! Ecco cos’ha detto sulla squadra nerazzurra. Diego Pablo Simeone, allenatore dell’ Atletico Madrid, è noto per la sua riservatezza durante le conferenze stampa, ma le sue parole sono sempre ben ponderate. Alla vigilia di Atlético Madrid-Inter, Simeone ha parlato non solo della sua squadra, ma anche delle potenzialità dei nerazzurri e di un possibile futuro in Italia. «Non dipende da me, ma nel mio percorso da allenatore mi immagino un periodo sulla panchina di un club che amo molto», ha detto il “Cholo”, lasciando aperta la possibilità di tornare in Serie A, un campionato che considera ancora suo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
#Raffaele elogia i suoi ragazzi: “Stiamo conducendo un ottimo campionato” Leggi l’articolo su #SalernitanaNews - facebook.com Vai su Facebook
Diego Simeone riempie di elogi l’Inter e lancia un messaggio sul suo futuro - Così il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone in conferenza stampa ha parlato alla vigilia della sfida casalinga con l’ Inter di domani sera valida per la quinta giornata della fase di “campionat ... Lo riporta msn.com
Simeone suona la carica alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: “È l’ora della nostra vendetta” - "L'Inter è una delle migliori squadre del momento, ma è l'ora della nostra vendetta, vogliamo crescere facendo tesoro di quanto accaduto". Secondo fanpage.it
Simeone esalta l’Inter alla vigilia dell’ottavo di Champions con l’Atletico Madrid: “Vale il Real” - Quello che andrà in scena martedì sera a San Siro sarà un match dal sapore particolare per l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone che nell'andata degli ottavi di finale della ... Segnala fanpage.it