Trump e quello strano livido sulla mano | ecco che cosa fa preoccupare la Casa Bianca

Recentemente, è stato notato un evidente livido sulla mano sinistra di Donald Trump, suscitando alcune preoccupazioni. La questione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a speculazioni sulla sua salute. In questo articolo, analizzeremo i dettagli noti e le possibili cause di questa condizione, cercando di offrire un’informazione chiara e obiettiva sulla situazione.

La salute di Donald Trump è in pericolo? La domanda è sorta da quando molti social network hanno discuso a proposito del grosso livido apparso sulla sua mano sinitra. Un'ecchimosi per la quale il presidente degli Stati Uniti d'Americo ha spiegato essere causa di un colpo potente contro un tavolo a Davos, durante l'ultimo Word Economic Forum. L'80enne tycoon spesso si mostra con il dorso della mano destra bendato e lo fa per nascondere i lividi che la Casa Bianca attribuisce " alle sue frequenti strette di mano e all'assunzione quotidiana di Aspirina come parte del suo trattamento cardiovascolare di routine ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

