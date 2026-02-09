Maltempo sull’Italia | correnti atlantiche e nuove perturbazioni a febbraio

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano ancora pioggia e freddo in molte regioni italiane. Le correnti atlantiche spingono nuove perturbazioni che portano temporali e neve in alcune zone. La situazione resta complicata, con le condizioni che cambiano rapidamente e richiedono attenzione costante.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Il tempo sull’Italia continua a essere influenzato da correnti atlantiche instabili, responsabili di una fase atmosferica dinamica e spesso perturbata. Anche le prossime giornate vedranno un quadro meteorologico improntato alla variabilità, in assenza di un campo di alta pressione in grado di garantire condizioni stabili e durature. Settimana ancora instabile sull’Italia. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da nuvolosità irregolare e fenomeni sparsi, l’evoluzione meteo mostra un peggioramento più strutturato atteso tra martedì e mercoledì. Nella notte tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia, portando piogge e rovesci inizialmente sul Nord-Ovest, in successiva estensione al Nord-Est e alle regioni centro-meridionali. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Da domani l’Italia si prepara a ricevere una nuova perturbazione atlantica.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, accompagnato da venti intensi e forti precipitazioni, si apre una breve pausa dal maltempo.

Meteo – Weekend e prossima settimana all’insegna del maltempo: flusso atlantico ancora protagonistaNuove perturbazioni in arrivo tra sabato e i prossimi giorni con piogge, temporali e neve in montagna, possibili cali termici a seguire ... centrometeoitaliano.it

Meteo, la Bufera di San Valentino si abbatte sull'Italia: neve, grandine, temporali, vento fino a 100 km/h e mareggiate, le previsioniLa seconda settimana di febbraio 2026 si apre con un vortice depressionario che porta correnti fresche e instabili sul Mediterraneo centrale. Piogge, temporali, neve su Alpi e Appennini e ... leggo.it

Maltempo Grecia, grandine a tappeto sull’isola di Lemno: Romanou paralizzata per diversi minuti da un violento rovescio temporalesco | FOTO facebook

#meteo. Buongiorno, maltempo sull'Italia per una perturbazione in transito con piogge, rovesci e temporali da nord verso sud. Neve sulle Alpi, ventoso. Tutti i dettagli scaricando l'App di #3BMeteo x.com