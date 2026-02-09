malen castiga il cagliari la roma vince 2 0

La Roma torna a sorridere e conquista tre punti fondamentali contro il Cagliari. I giallorossi vincono 2-0 in casa, dopo la sconfitta di Udine, e salgono al quarto posto in classifica. Con questa vittoria, raggiungono la Juventus a quota 46 punti, che si era fatta fermare dalla Lazio nel turno precedente.

AGI - La Roma torna a vincere e aggancia di nuovo il quarto posto della classifica della Serie A. A sette giorni dal tonfo di Udine, i giallorossi stendono il Cagliari per 2-0, in casa, e raggiungono a quota 46 la Juventus, fermata sul 2 pari dalla Lazio ieri. In tribuna c'è anche Francesco Totti, al centro delle cronache dopo l'apertura di Claudio Ranieri per un suo ritorno in società. Gasperini lancia Pisilli dall'inizio e in attacco sceglie Pellegrini con Soulé e Malen. Per Pisacane assente Mina in difesa; davanti tridente Palestra-Kilicsoy-Esposito. Il primo tempo e il vantaggio giallorosso. 🔗 Leggi su Agi.it

La Roma batte 2-0 il Cagliari grazie alla doppietta di Super Malen.

Nella partita di oggi, la Roma ha trovato il gol che ha sbloccato il risultato contro il Cagliari grazie a Malen.

