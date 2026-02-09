Da anni in Campania si lotta contro l’inquinamento, ma la situazione nel Casertano resta critica. Le città sono sommerse da smog e polveri sottili, e i residenti sono sempre più preoccupati. Le autorità cercano di intervenire, ma i risultati tardano ad arrivare. La qualità dell’aria peggiora di giorno in giorno, e le criticità si fanno sempre più evidenti.

Tempo di lettura: 5 minuti “Malati di smog” è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2026”, il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2) in cui sono stati sempre disponibili i dati delle centraline dell’ARPAC. L’obiettivo è duplice: da un lato leggere i numeri dell’anno solare appena concluso alla luce della normativa attualmente in vigore; dall’altro misurare quanto siamo lontani dai traguardi europei al 2030, che imporranno standard più stringenti e richiedono quindi scelte rapide e strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mal’Aria di città 2026?: luci e ombre dell’inquinamento in Campania, criticità nel Casertano

Approfondimenti su Mal’Aria di città 2026

Benevento si sveglia con l’aria pesante.

La qualità dell’aria in Ciociaria rimane una delle principali preoccupazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mal’Aria di città 2026

Argomenti discussi: Smog in calo nelle città italiane; In Thailandia non è aria; A21, imprese e Comuni fanno fronte comune per lo svincolo di Masio; Ex Ilva, scambio di lettere tra gruppo Flacks e comitato 'no forno': Respireremo la vostra stessa aria.

Mal'Aria di città 2026: luci e ombre dell'inquinamento nelle città campaneMalati di smog è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. (ANSA) ... ansa.it

Città italiane meno inquinate, nel 2025 solo 13 hanno superato i limiti di Pm10. Maglia nera a PalermoROMA – Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (50 microg ... dire.it

È quanto emerge dal nuovo rapporto «Mal’Aria di città 2026» di Legambiente, che fotografa la qualità dell’aria nei capoluoghi italiani nel 2025 x.com

Comitato Mal'aria - Falconara M.. . Ieri sono stati nuovamente i cittadini a dover portare all'attenzione temi molto impattanti sulla qualità della vita e potenzialmente della salute delle persone che vivono e lavorano nel Comune di #falconaramarittima e limitrofi. facebook