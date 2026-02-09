Mal’Aria di città 2026? | luci e ombre dell’inquinamento in Campania criticità nel Casertano
Da anni in Campania si lotta contro l’inquinamento, ma la situazione nel Casertano resta critica. Le città sono sommerse da smog e polveri sottili, e i residenti sono sempre più preoccupati. Le autorità cercano di intervenire, ma i risultati tardano ad arrivare. La qualità dell’aria peggiora di giorno in giorno, e le criticità si fanno sempre più evidenti.
Tempo di lettura: 5 minuti “Malati di smog” è lo slogan perfetto per inquadrare la situazione delle città campane per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. I dati nelle nostre città sono ancora preoccupanti secondo il nuovo report di Legambiente “Mal’Aria di città 2026”, il report di Legambiente che ha analizzato i dati del 2025 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2) in cui sono stati sempre disponibili i dati delle centraline dell’ARPAC. L’obiettivo è duplice: da un lato leggere i numeri dell’anno solare appena concluso alla luce della normativa attualmente in vigore; dall’altro misurare quanto siamo lontani dai traguardi europei al 2030, che imporranno standard più stringenti e richiedono quindi scelte rapide e strutturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Mal'Aria di città 2026?: luci e ombre dell'inquinamento in Campania, criticità a Benevento
Benevento si sveglia con l’aria pesante.
Qualità dell'aria, luci e ombre in Ciociaria: il PM10 resta l'incubo di Frosinone, Cassino e Ceccano
La qualità dell’aria in Ciociaria rimane una delle principali preoccupazioni.
