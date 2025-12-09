Palermo, 9 dic. (Adnkronos) - "Riteniamo che vi siano molteplici e concreti indizi per affermare che la gestione del filone mafia e appalti presso la procura di Giammanco sia una delle concause della strage di via D'Amelio e vi sono elementi per ritenere che sia anche una delle concause della strage di Capaci". A dirlo, durante l'audizione davanti alla Commissione nazionale antimafia, è il Procuratore capo di Caltanissetta, Salvatore De Luca, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage Borsellino. E ha aggiunto, parlando delle "concause e finalità delle stragi". "Non so se si può parlare di tre concause o, per meglio dire, di due precondizioni e una concausa- dice il magistrato- A parer nostro le precondizioni sono l'isolamento prima di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino nell'ambito della Procura di Palermo, la sovraesposizione prima di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino, presso la Procura di Palermo e non solo presso la Procura di Palermo, tre, vi sono gravi indizi riguardo anche le precondizioni e riteniamo che vi siano dei concreti indizi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Borsellino: Procuratore Caltanissetta, 'dossier mafia e appalti una delle concause strage'**