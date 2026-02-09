Ma è vero che al mondo ci sono più pupazzetti Lego che esseri umani?

Negli ultimi giorni circola la voce che ci siano più pupazzetti Lego che persone sulla Terra. La domanda si fa strada tra chi si chiede se sia davvero possibile, visto che i mattoncini colorati si moltiplicano ovunque. La curiosità cresce, ma finora non ci sono dati ufficiali che confermino questa affermazione. Restano solo i numeri e le immagini di milioni di minifigure sparpagliate in negozi, case e scaffali di tutto il mondo.

Negli ultimi tempi si è diffusa una curiosità che ha lasciato molti a bocca aperta: l’idea che sul nostro pianeta esistano più minifigure Lego che esseri umani. Sebbene i dati ufficiali smentiscano il sorpasso immediato, le statistiche restano comunque sbalorditive e descrivono un successo commerciale senza precedenti. L’azienda danese ha infatti confermato nel 2020 di aver superato la soglia dei 4 miliardi di esemplari prodotti. Se consideriamo che la popolazione mondiale ha toccato gli 8 miliardi nel 2022, il calcolo è presto fatto: oggi esiste circa un omino Lego ogni due persone sulla Terra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

