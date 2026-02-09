Lutto nel napoletano giovane imprenditore muore a 32 anni

Un giovane imprenditore di Somma Vesuviana, Giuliano Cefalo, è morto all’improvviso a soli 32 anni. Secondo le prime notizie, sarebbe stato colpito da un malore fatale. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

Giuliano Cefalo, imprenditore di Somma Vesuviana, è morto all'età di 32 anni per un malore risultato fatale. Era il figlio della segretaria cittadina del Psi Maria Pangiroli."In questo momento di immenso dolore, mi stringo con profonda partecipazione alle famiglie Cefalo e Pangiroli per la.

