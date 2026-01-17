Città in lutto | muore giovane imprenditore

La città di Gricignano d’Aversa piange la scomparsa di Luigi Verde, giovane imprenditore e titolare del ristorante Burger and More 'Casa Verde'. Figlio dell’ex consigliere comunale Antimo Verde, la sua perdita rappresenta un momento di lutto per la comunità. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra cittadini e familiari, ricordando la sua figura e il suo contributo locale.

La città di Gricignano d'Aversa è stata colpita dalla terribile notizia della scomparsa di Luigi Verde, giove imprenditore titolare del ristorante Burger and more ‘ Casa Verde’ e figlio dell'ex consigliere comunale Antimo Verde. “La prematura scomparsa del nostro giovane concittadino Luigi Verde ha profondamente colpito l’intera comunità di Gricignano - ha sottolineato il sindaco -Luigi è stato un esempio di gentilezza e disponibilità, sempre pronto a donare un sorriso a chiunque lo incontrasse nel suo cammino. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

