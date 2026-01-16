Glovo in tribunale | I dati sui turni dei rider cancellati per motivi di privacy

Recentemente, Glovo ha deciso di eliminare tutti i dati relativi ai turni dei rider, citando ragioni di tutela della privacy. La scelta è stata adottata su richiesta del garante, evidenziando l'importanza della protezione dei dati personali nel settore del delivery. Questa decisione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni dei lavoratori, sottolineando l'equilibrio tra rispetto della privacy e necessità di dati per garantire un corretto funzionamento del servizio.

Glovo ha cancellato “tutti i dati” sui turni di lavoro dei rider su indicazione del proprio “garante della privacy “. Lo ha detto il general manager del colosso del delivery per l’Italia, Rafael Narvaez Gracia, in Tribunale a Milano in una causa di lavoro intentata da quattro rider contro Foodinho srl, la società italiana che gestisce il servizio di consegne nella penisola, per chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro eterodiretto dal committente e ottenere il pagamento delle differenze contributive e retributive dal 2019 al 2025. “Il nostro garante della privacy (responsabile trattamento dati personali, ndr) ci ha detto di cancellare tutti i dati e così è stato fatto”, ha detto il manager spagnolo, rispondendo a una domanda della giudice della Sezione Lavoro, Camilla Stefanizzi, come risulta dal verbale di udienza del 13 gennaio consultato da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Glovo in tribunale: “I dati sui turni dei rider cancellati per motivi di privacy” Leggi anche: A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiavi Leggi anche: Sciopero dei rider di Glovo contro l'algoritmo: "Pronti a bloccare tutto" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiavi. A Milano processo a Glovo, il manager in aula: “Dati sui turni cancellati per privacy”. I rider: non siamo schiavi - Elena Lott, sindacalista dello Slang Usb: “Rafael Narvaez ha sostenuto di non sapere nulla né del funzionamento dell’algoritmo di Glovo né di come venivano assegnate le ore, e di aver cancellato i vec ... msn.com

Glovo è stata multata per aver violato la privacy dei rider - Il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha sanzionato la piattaforma per 5 milioni di euro, ... wired.it

Caldo, Glovo obbligata a dare sostegni ai rider - Il Tribunale di Milano ha ordinato a Glovo di fornire ai suoi rider tutto il necessario per proteggersi dal caldo e ha imposto alla società di delivery di convocare il responsabile territoriale per la ... ilfattoquotidiano.it

Durante un’udienza al Tribunale del lavoro di Milano, è emerso che i dati sugli orari e sui turni dei rider sarebbero stati cancellati dai sistemi di Glovo per “rispetto della privacy”. In aula, ascoltato come testimone, il general manager di Glovo Italia Rafael Narva - facebook.com facebook

