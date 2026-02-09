Luiss e Confindustria a Napoli | 1500 studenti al confronto tra istruzione e mondo del lavoro

Napoli si è accesa con il confronto tra studenti e imprese. La città ha ospitato la quinta tappa del tour nazionale di Luiss Guido Carli e Confindustria, che ha portato 1500 studenti a discutere di come l’istruzione si collega al lavoro. L’evento ha attirato giovani da tutta la regione, pronti a capire cosa si aspettano le aziende e come prepararsi al meglio. I partecipanti hanno ascoltato le aziende e hanno avuto l’opportunità di fare domande, sperando di trovare risposte chiare per il loro futuro.

Napoli è stata la quinta tappa del roadshow nazionale promosso da Luiss Guido Carli e Confindustria, un’iniziativa volta a creare un dialogo costruttivo tra il mondo accademico e quello delle imprese. L’evento, tenutosi il 9 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di circa 1.500 studenti, con la Campania che si conferma come la regione di provenienza più rappresentativa dopo il Lazio per quanto riguarda gli iscritti all’università Luiss. L’incontro ha affrontato le sfide dell’educazione e il valore strategico della formazione nell’attuale contesto di transizioni di sistema. L’evento di Napoli, in collaborazione con Unione Industriali Napoli, ha rappresentato un’occasione per esplorare le sinergie tra università e tessuto imprenditoriale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

