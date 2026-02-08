Lucia Dalmasso, ex promessa dello sci, ha conquistato il suo primo podio olimpico nello snowboard, battendo la concorrenza italiana per il bronzo. La gara è stata una vera sorpresa, e ora la campionessa guarda avanti con fiducia.

La prima non si scorda mai. Lucia Dalmasso vince la sua prima medaglia alle Olimpiadi nel derby tutto italiano per il terzo posto nello snowboard. Medaglia di bronzo per l’atleta nata a Feltre nel 1997 e appartenente al gruppo Fiamme Gialle. Dalmasso ha sconfitto Elisa Caffont nella “finalina” dopo che entrambe avevano perso in semifinale e avevano visto sfumare l’occasione dell’oro olimpico. L’oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, argento all’austriaca Sabine Payer. Si tratta della sesta medaglia azzurra nello snowboard nella storia dei Giochi. Chi è Lucia Dalmasso. Una medaglia che Lucia Dalmasso ha inseguito per diverso tempo e che ha ottenuto adesso, alla sua seconda Olimpiade dopo quella del 2022, dove si era classificata 29esima nello slalom gigante parallelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi è Lucia Dalmasso, bronzo olimpico nello snowboard ed ex promessa dello sci

Approfondimenti su Lucia Dalmasso

Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina.

Lucia Dalmasso, la snowboarder torinese, si aggiudica il bronzo alle Olimpiadi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lucia Dalmasso

Argomenti discussi: Chi è Lucia Dalmasso? La promessa dello snowboard parallelo; Olimpiadi, Lucia Dalmasso vince la medaglia di bronzo nello snowboard; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 8 febbraio; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA.

Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano CortinaNel gennaio 2023 arriva così il primo podio in Coppa del Mondo (seconda nel Pgs nordamericano di Blue Mountain) e nello stesso mese dell'anno dopo il primo successo a Scuol. Ancora nel 2023 sfiora il ... adnkronos.com

Chi è Lucia Dalmasso, l'azzurra che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi invernaliLucia Dalmasso è nata a Feltre il 28 maggio 1997. Fino a pochi anni fa era una promessa dello sci alpino, inserita nel gruppo Futur Fisi della nazionale. Il grave infortunio ai crociati di entrambe le ... tag24.it

Sofia Goggia terza nella discesa libera. Bronzo per Lucia Dalmasso nello snowboard facebook

Milano-Cortina 2026, Lucia Dalmasso regala all'Italia un bronzo formidabile nello snowboard ift.tt/c5BDU9K x.com