Luca Argentero | Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita

A due giorni dal debutto su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero apre il suo cuore e parla della sua vita. L’attore rivela che la moglie è l’occasione più importante della sua vita e riflette sui valori che oggi contano davvero: famiglia, amicizia e seconde possibilità. Nel nuovo film, si confronta con un ruolo diverso dal solito, lontano dall’immagine rassicurante che il pubblico conosce.
L'attore racconta Motorvalley, il rapporto con i motori e ciò che oggi conta davvero: famiglia, amicizia e seconde possibilità A due giorni dal debutto su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero si confronta con un personaggio lontano dall'immagine rassicurante a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni.
“L’occasione più importante della mia vita? È mia moglie Cristina. I veri amici sono pochi, ma siamo fratelli nati da madri diverse”: così Luca Argentero
Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.
