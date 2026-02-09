Luca Argentero | Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita

A due giorni dal debutto su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero apre il suo cuore e parla della sua vita. L’attore rivela che la moglie è l’occasione più importante della sua vita e riflette sui valori che oggi contano davvero: famiglia, amicizia e seconde possibilità. Nel nuovo film, si confronta con un ruolo diverso dal solito, lontano dall’immagine rassicurante che il pubblico conosce.

Paolo Bonolis torna in prima serata con Taratata: "Un atto di coraggio. Sanremo ha perso la narrazione" Clizia Incorvaia: "Con Sarcina un amore tossico, botte e occhi neri. Ora sono costretta a denunciare" Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio

Luca Argentero torna protagonista in una nuova serie TV, “Motorvalley”, che arriverà su Netflix il 10 febbraio.

