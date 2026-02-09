Una donna di 50 anni ha visto il ladro entrare dalla finestra del bagno e, senza esitazioni, l’ha cacciato via. L’episodio si è verificato sabato pomeriggio, quando la donna ha visto l’uomo cercare di introdursi nell’appartamento e, con prontezza, è riuscita a farlo fuggire.

Lodi, 9 febbraio 2026 – Sorprende un ladro in casa e lo fa arrestare. Attimi di paura, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio 2026, a Lodi, dove una donna di 50 anni ha sorpreso un intruso mentre stava cercando di introdursi nella sua abitazione. Decisiva la prontezza della vittima del tentativo di furto, che è riuscita a mettere in fuga il malvivente e a dare immediatamente l’allarme. La segnalazione è arrivata al 112 Numero unico per le emergenze, dopo che la donna ha udito un forte rumore provenire dal bagno. Raggiunta la stanza, si è trovata davanti un uomo che era già riuscito a introdursi parzialmente all’interno dell’appartamento, passando da una finestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi: vede il ladro entrare dalla finestra del bagno e riesce a cacciarlo via

A Perugia, una donna che non rispondeva al telefono dalla sera precedente ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari.

