Non risponde al telefono e si pensa al peggio I vigili del fuoco tentano di entrare dalla finestra poi la svolta | E' in clinica

A Perugia, una donna che non rispondeva al telefono dalla sera precedente ha suscitato preoccupazione tra amici e familiari. I vigili del fuoco sono intervenuti per tentare di entrare nell’appartamento, ma la situazione si è risolta quando è stato scoperto che la persona si trovava in una clinica. Un intervento che ha evitato inutili allarmismi e ha confermato l’importanza di verificare le circostanze prima di trarre conclusioni.

ANCONA - Non rispondeva al telefono dalla sera prima e così una sua conoscente di Perugia ha fatto l'allarme. E' quanto successo nelle scorse ore ad Ancona, in via Tavernelle. Una donna di Perugia, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con una persona che vive nella zona, ha chiamato i soccorsi temendo un malore o un'emergenza in casa. In pochi minuti si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, l'automedica del 118, un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, due volanti della Questura e anche personale dell'Esercito.

