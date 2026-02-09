Gli stabilimenti balneari di Marina di Massa si sono trovati a dover fronteggiare i danni di una mareggiata. Nonostante le onde non fossero particolarmente violente, di un metro circa, il mare ha comunque causato ingenti danni alla spiaggia e alle strutture vicine. I gestori raccontano di sentirsi soli nella lotta contro l’erosione e di dover fare i conti con la perdita di un pezzo di memoria collettiva. Una giornata difficile, che sottolinea ancora una volta quanto il mare possa mettere a rischio il territorio e chi ci lavora.

Marina di Massa (Massa-Carrara), 9 febbraio 2026 – Non c’era una forte mareggiata ma “banali onde da un metro scarso”. Eppure, come racconta con il cuore in gola Luca Vece, nella notte di sabato “sono crollate, per la terza volta, le cabine dello stabilimento balneare che la mia famiglia ha in concessione dal 1993: il Bagno Ida a Ronchi. Non erano solo legno e chiodi: erano ricordi, estati, sacrifici, sorrisi di chi ci è cresciuto insieme a noi. Erano il simbolo di una storia familiare costruita con il lavoro quotidiano, anno dopo anno, stagione dopo stagione”. Il problema dell’erosione. Il tema dell’ erosione si riaffaccia così in tutta la sua urgenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo stabilimento balneare devastato dal mare mosso. “Noi, tra erosione e senso di solitudine. Lottiamo per la memoria collettiva”

Argomenti discussi: Lo stabilimento balneare devastato dal mare mosso. Noi, tra erosione e senso di solitudine. Lottiamo per la memoria collettiva; Lo chalet inaugurato un anno fa: Danni ovunque, siamo disperati. Conto da oltre centomila euro; Devastato l’Acapulco: Ho evacuato i clienti, un disastro annunciato.

