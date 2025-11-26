Per una storia dell' educazione scientifica in Italia venerdì 28 novembre incontro al Vespucci-Colombo

Livornotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli incontri a cura della Biblioteca dell'Istituto “Vespucci-Colombo” di Livorno concludono il mese di novembre con un appuntamento dedicato alla storia dell’educazione. Venerdì 28, alle 18 nell'aula magna della sede di Piazza Vigo, è previsto infatti l’incontro dal titolo “Per una storia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

storia educazione scientifica italia"Per una storia dell'educazione scientifica in Italia", venerdì 28 novembre incontro al Vespucci-Colombo - Colombo” di Livorno concludono il mese di novembre con un appuntamento dedicato alla storia dell’educazione. Segnala livornotoday.it

storia educazione scientifica italiaSCUOLA/ Dal primo 800 a Giussani e oltre, così l’educazione cattolica ha plasmato l’Italia - Ne "I cattolici nella storia della scuola italiana" Giorgio Chiosso approfondisce il ruolo della formazione cattolica in due secoli di storia del Paese ... Secondo ilsussidiario.net

Latino alle medie, Storia italocentrica, lezioni di Fertilità. Come cambia la scuola di Valditara - Con un'ambiziosa revisione delle linee guida, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, punta a ridisegnare il volto della scuola primaria italiana a ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Educazione Scientifica Italia