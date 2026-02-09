LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Robatscher e Hofer per sorprendere

Questa mattina si tiene la gara di singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Robatscher e Hofer scendono in pista con l’obiettivo di sorprendere e conquistare una medaglia. La tensione è alta e gli spettatori seguono ogni singola run, sperando in un risultato positivo. La gara è appena iniziata e le atlete sono pronte a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara di singolo femminile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo le emozioni non mancheranno. Quest'oggi saranno di scena le prime due manche: la prima scatterà alle ore 17:00 e la seconda alle ore 18:35. Regna sovrana l'incertezza sull'esito conclusivo di questa prova. Le prove cronometrate di questi giorni hanno sicuramente aiutato le atlete a trovare il giusto feeling, anche in rapporto alla preparazione dei materiali, influenzati dalle temperature presenti sulla pista.

