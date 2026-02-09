Live Roma-Cagliari 0-0 | inizia la partita
Inizia la partita tra Roma e Cagliari all’Olimpico. La squadra giallorossa cerca di rifarsi dopo la sconfitta contro l’Udinese, con Gasperini che punta a tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. La partita si presenta equilibrata, ness delle due squadre riesce ancora a trovare la rete.
Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata a battere il Cagliari tra le mura amiche dell’Olimpico per riprendere la marcia dopo l’inatteso e brutto ko rimediato in casa dell’Udinese. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo; Palestra, Kilicsoy, Esposito. A disp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
