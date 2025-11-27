Live Roma-Midtjylland 0-0 | inizia la partita

Roma – Quinta giornata della fase campionato di Europa League per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell’Olimpico ospita la sorpresa Midtjylland, attualmente davanti a tutti a punteggio pieno. Qualche cambio di formazione per i giallorossi, visto anche il big match di domenica col Napoli. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, El Aybaoui, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. A disp.: Gollini. De Marzi, Rensch, Cristante, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Midtjylland (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen; Castillo, Bravo, Billing; Franculino, Gogorza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Midtjylland 0-0: inizia la partita

Approfondisci con queste news

Europa League, in campo Roma-Midtjylland: Dybala e Ghilardi titolari Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-roma-f-c- - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Midtjylland, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #Roma Vai su X

Roma-Midtjylland 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: inizia la partita - Midtjylland di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

Roma-Midtjylland, il risultato in diretta LIVE - La Roma affronta i danesi che guidano la classifica del girone unico di Europa League a punteggio pieno. Da sport.sky.it

Roma-Midtjylland: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now ... Da tuttosport.com