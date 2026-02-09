LIVE Italia-USA 4-2 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | fantastico tiro di Constantini per il doppio vantaggio

La partita tra Italia e Stati Uniti di curling si fa sempre più tesa. Stefania Constantini si prepara all’ultimo tiro, con il risultato ancora aperto. Dropkin fallisce il suo tentativo e l’Italia si porta avanti di due punti. La tensione sale, la partita si sta giocando tutto negli ultimi istanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.46 Bocciata di Dropkin, al momento due punti americani. Ultimo tiro per Stefania Constantini, situazione delicatissima. 18.45 Stupendo take-out di Mosaner. Adesso un solo punto per gli americani, ma il secondo resta possibile. 18.44 Dropkin va a piazzare il secondo punto, è indemoniato in questa fase. 18.42 Piazzato non perfetto di Mosaner. Attenzione che USA potrebbero marcare tanti punti in questo end. Bisogna limitare i danni. 18.41 Dropkin piazza un’altra stone alla T-line e aizza il pubblico. 18.40 Piazzato non preciso di Mosaner. Adesso gli americani possono attaccare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 4-2, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: fantastico tiro di Constantini per il doppio vantaggio Approfondimenti su Italia USA LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: inizia il torneo di doppio misto per Constantini/Mosaner Questa mattina inizia il torneo di doppio misto alle Olimpiadi di curling del 2026. LIVE Italia-Usa, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner per una semifinale più “morbida” Questa sera gli azzurri di curling misto scendono in campo contro gli Stati Uniti, nella quinta partita delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Italia USA Argomenti discussi: RECAP! Italia ko con la Gran Bretagna, ma comunque in semifinale; Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Curling, sorprese alle Olimpiadi: USA e Canada crollano, l’Italia vola al secondo posto! Lotta per le semifinali; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi. LIVE Italia-USA 4-2, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: fantastico tiro di Constantini per il doppio vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Piazzato non preciso di Mosaner. Adesso gli americani possono attaccare. 18.39 Ottimo primo tiro per ... oasport.it LIVE Italia-Usa 7-6, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE ITALIA-USA DALLE 18.05 11.48: L'appuntamento dunque è per le 18.00 con un altra ... oasport.it SIETE PRONTI Ore 18.05. Italia-USA. Cortina Curling Olympic Stadium. Semifinale. VIETATO MANCARE #ItaliaTeam FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 #MilanoCortina2026 facebook Italia da urlo nel curling! Constantini-Mosaner battono gli USA 7-6 in un thriller olimpico. E stasera c’è già la rivincita #MilanoCortina2026 #Olimpiadilnvernali2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.