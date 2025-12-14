LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 21-11 Serie A basket 2026 in DIRETTA | 8 punti di Armoni Brooks meneghini a +10 alla prima sirena

Segui in tempo reale l'incontro di Serie A basket 2026 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La partita si accende con scambi intensi e giocate importanti, con i meneghini in vantaggio di 10 punti alla prima sirena. Aggiorna la diretta per non perdere gli aggiornamenti sui punteggi e le azioni salienti.

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 21-11, Serie A basket 2026 in DIRETTA: 8 punti di Armoni Brooks, meneghini a +10 alla prima sirena CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-20 Semi-gancio di Alen Smailagic. 27-18 Completato il gioco da tre punti. 26-18 Tap-in e fallo di Josh Nebo. 26-18 22 per il giovane talento della Nazionale, per rosicchiare qualche punto all’Olimpia. 26-16 Schiacciata di Saliou Niang. 26-14 Chiuso il 2+1. 25-14 JOSH NEBO! COL FALLO. 23-14 CARSEN EDWARDS! TRIPLA, -9 VIRTUS. 23-11 Armoni Brooks con l’appoggio per il +12. Inizia la seconda frazione al Forum! Si chiude il primo quarto sul 21-11 in favore dell’Olimpia Milano sulla Virtus Bologna. 21-11 Ancora Josh Nebo da due. 19-11 Daniel Hackett sfrutta il tabellone e tiene la Virtus a contatto. Oasport.it LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 9-7, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida subito equilibrata ad Assago - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! oasport.it Su che canale vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi: orario, programma, streaming - E’ il ‘Clasico’ del basket italiano: stiamo parlando di Olimpia Milano- oasport.it 90 anni di storie e passione? Celebriamo insieme la nostra storia! 9–18 gennaio 2026 Scalo Milano Hub Tanti Ospiti e contenuti esclusivi Non perdete gli aggiornamenti sui canali Olimpia #ForzaOlimpia - facebook.com facebook ???? La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a causa di un’infezione virale acuta, Stefano Tonut necessita di un periodo di riposo: la data della ripresa all’attività non è al momento identificabile. ???? Due to an acute viral infection, Stefano Tonut will need x.com

Supercoppa LBA 2025, Virtus Bologna-Olimpia Milano 86-93 OT: gli highlights