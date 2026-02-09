LIVE Brescia-Virtus Bologna 65-80 Serie A basket 2026 in DIRETTA | V nere in controllo a 5? dalla fine

Brescia e Virtus Bologna si affrontano in diretta con i bresciani che hanno concluso il terzo quarto in svantaggio di 15 punti. La partita resta aperta, ma i bianconeri di Bologna sembrano avere il controllo, con Alston che firma il tiro decisivo e il doppio tecnico fischiato a Ndour che complica le cose per i padroni di casa. La partita si avvia verso la fine con la Virtus che cerca di gestire il vantaggio e portare a casa la vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-82 22 Alston. Doppio tecnico per Ndour e Alston confermato, come anche il fallo a rimbalzo di Ndour (che è l’unico che provoca liberi, due per Alston nello specifico). Quinto fallo, come detto, per Ndour che deve lasciare il campo. Fallo a rimbalzo a Ndour, fallo tecnico sia a Ndour che ad Alston (quindi si annullano a vicenda e non ci sono liberi). Il problema è che sarebbe quinto fallo di Ndour, ma c’è anche la review con 4’03” da giocare. Ndour e Alston si scontrano duramente, arriva qualche parola di troppo dopo la spinta del bresciano, potrebbe esserci materiale per la terna. 🔗 Leggi su Oasport.it

Brescia e Virtus Bologna sono in campo per una partita di Serie A che promette emozioni fino all'ultimo minuto.

Brescia e Virtus Bologna si affrontano in diretta con i primi minuti di gioco.

