Italia di bronzo nel Team Event nel pattinaggio di figura | chi sono i protagonisti del capolavoro azzurro

L’Italia conquista il bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura, chiudendo una giornata da record ai Giochi Olimpici. Sei medaglie portano il totale a nove podi, regalando soddisfazioni e un finale che sembra uscito da un film. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, con gli atleti azzurri che hanno dato il massimo in una competizione che resterà nella memoria degli appassionati.

Una giornata olimpica storica: sei medaglie e l’Italia vola a quota nove podi. La domenica olimpica si chiude come un romanzo epico con finale a tinte tricolori. In poche ore l ’Italia mette insieme sei medaglie e porta il bottino totale a nove dopo appena due giorni di Giochi. L’ultimo sigillo arriva dal pattinaggio di figura, disciplina elegante ma spesso crudele, dove il Team Event consegna agli azzurri un bronzo dal peso storico. Team Event di pattinaggio di figura: come l’Italia ha costruito il bronzo. Nel format a squadre, ogni nazione schiera coppie di danza, coppie artistico, singolo femminile e singolo maschile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026.

Milano Cortina, Italia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura. Si chiude una giornata memorabile con 6 medaglieSi chiude in bellezza la domenica di gare per l’Italia. Pochi minuti fa è arrivata infatti la sesta medaglia di giornata grazie al pattinaggio di figura. Al Forum di ... ilmattino.it

L’Italia vince la sesta medaglia del giorno, bronzo nel pattinaggio di figura: azzurri da recordRecord straordinario per l'Italia che con il pattinaggio di figura vince la sesta medaglia di questa domenica: è il quinto bronzo, un risultato straordinario ... fanpage.it

SIAMO SEMPRE VIVI L’Italia del pattinaggio di figura è in piena corsa per una medaglia nel Team Event! Il quinto posto di Grassl nel corto e il secondo di Guignard-Fabbri nella danza libera… Ci tengono in terza posizione con 37 punti! stasera dall facebook

SIAMO SEMPRE VIVI L’Italia del pattinaggio di figura è in piena corsa per una medaglia nel Team Event! Il quinto posto di Grassl nel corto e il secondo di Guignard-Fabbri nella danza libera… Ci tengono in terza posizione con 37 punti! stasera dall x.com