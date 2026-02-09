LineageOS 23.2 | aggiornamento open source con grafica rinnovata e più compatibilità per smartphone Android

È arrivato l’ultimo aggiornamento di LineageOS, la versione 23.2. Ora il sistema operativo open source si presenta con un’interfaccia più fresca e intuitiva. Sono stati introdotti nuovi strumenti per gli sviluppatori e migliorata la compatibilità con molti smartphone di marche come ASUS, Google Pixel, Motorola e Samsung. Gli utenti potranno installarla più facilmente e sfruttare le novità senza problemi.

LineageOS 23.2 è ufficialmente disponibile, portando con sé una rinnovata interfaccia grafica, nuovi strumenti per gli sviluppatori e un'estesa compatibilità con un vasto numero di smartphone, tra cui modelli di ASUS, Google Pixel, Motorola e Samsung. L'aggiornamento, rilasciato il 9 febbraio 2026, consolida la posizione di LineageOS come sistema operativo open source di riferimento per la personalizzazione e la longevità dei dispositivi. Il progetto LineageOS, da sempre votato alla stabilità e all'innovazione, ha raggiunto un importante traguardo con il lancio di questa nuova versione. Dopo mesi di intenso lavoro, la community ha rilasciato LineageOS 23.

