L’Europa appare oggi caratterizzata da una certa incertezza politica e da una difficoltà nel delineare una strategia condivisa. In questo contesto, si osserva come le figure di riferimento, come Macron, assumano ruoli simbolici che riflettono le sfide e le tensioni del Continente. La mancanza di una leadership forte e unitaria compromette la capacità dell’Europa di affrontare efficacemente le questioni internazionali e di rappresentare un interlocutore credibile sulla scena globale.

di Paolo Fedele * Non condivido i toni violenti e divisivi della politica di Trump, ma è altrettanto evidente che l’Europa, da tempo, mostra una grave debolezza geopolitica, incapace di esprimere una leadership autorevole e una visione comune. In questo vuoto emerge Emmanuel Macron, spesso più attento all’immagine — simbolicamente rappresentata dagli occhiali a specchio — che alla sostanza. Il problema non è solo lo stile, ma la rappresentatività: Macron da anni non rappresenta davvero la Francia. Il suo consenso è fragile e la sua permanenza al potere è stata possibile soprattutto grazie ad accordi politici che hanno messo ai margini la destra, più che per un reale sostegno popolare. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - L’Europa guidata da un riflesso: il Macron degli occhiali a specchio

Macron e il ‘giallo’ degli occhiali a specchio: cosa nascondono per l’espertoDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l'attenzione per i suoi occhiali a specchio dal design distintivo.

Frecciate e occhiali a specchio, Macron attacca Trump: "Vuole un'Europa vassalla, è inaccettabile". Von Der Leyen: "Errore i dazi"Al WEF 2026 di Davos, si discutono temi chiave come dazi commerciali, accordi internazionali e le implicazioni per Europa e Italia.

