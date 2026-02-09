Legionella a scuola chiude una materna

Una scuola dell’infanzia a Vicchio è stata chiusa dopo aver trovato la legionella nell’impianto idrico. I tecnici hanno deciso di intervenire subito con una sanificazione, e l’edificio resterà chiuso fino a nuovo avviso. I bambini e le insegnanti sono stati fatti evacuare in fretta per prevenire rischi. La situazione è sotto controllo, ma si dovranno attendere i controlli prima di riaprire la scuola.

Chiusa la scuola dell'infanzia a Vicchio a causa di un intervento di sanificazione dell'impianto idrico della struttura. "Dai campionamenti sull'acqua eseguiti durante i periodici controlli è stata rilevata la presenza di legionella nelle condotte idriche" si legge in una nota diffusa dal Comune.

