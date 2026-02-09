Learning More Festival 2026 oltre 100 eventi per i docenti | 20-22 febbraio a Modena

Nel cuore di Modena, dal 20 al 22 febbraio 2026, si svolge la quarta edizione di Learning More. Sono previsti oltre 100 eventi dedicati ai docenti, con l’obiettivo di migliorare le competenze e valorizzare il ruolo degli insegnanti. Un appuntamento importante che mette al centro l’educazione e l’innovazione nel settore scolastico italiano.

Dal 20 al 22 febbraio 2026 Modena ospita la quarta edizione di Learning More, il primo festival in Italia interamente dedicato all'apprendimento, alla formazione e alla valorizzazione del capitale umano.

